Covid Italia, 15.085 contagi e 103 morti: bollettino 1 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) (Adnkronos) - Sono 15.085 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 1 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 103 morti che portano il totale delle vittime a 133.931. I nuovi casi sono stati individuati su 573.775 tamponi, il tasso di positività è al 2,6%. I pazienti Covid ricoverati con sintomi sono 5.248 (+ 21). In terapia intensiva altre 686 persone (+ 3). Registrati altri 9.457 guariti. LOMBARDIA - ?Sono 2.503 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 1 dicembre, in Lombardia e 24 i morti, facendo così salire a 34.396 il totale di vittime da inizio pandemia. Lo rende noto il bollettino con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) (Adnkronos) - Sono 15.085 ida coronavirus inoggi, 12021, secondo numeri e dati- regione per regione - neldi Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 103che portano il totale delle vittime a 133.931. I nuovi casi sono stati individuati su 573.775 tamponi, il tasso di positività è al 2,6%. I pazientiricoverati con sintomi sono 5.248 (+ 21). In terapia intensiva altre 686 persone (+ 3). Registrati altri 9.457 guariti. LOMBARDIA - ?Sono 2.503 i nuovida coronavirus registrati oggi, 1, in Lombardia e 24 i, facendo così salire a 34.396 il totale di vittime da inizio pandemia. Lo rende noto ilcon ...

mante : Il fatto che la dott.ssa Gismondo (quella del Covid che è un raffreddore e di molte altre affermazioni scientifiche… - TgLa7 : #Covid, #Germania: altri #pazienti trasferiti all'estero, compresa Italia. Il ministro della Salute del… - LauraGaravini : Vicini alla #Germania, che ha dimostrato un'immensa solidarietà nei nostri confronti nei mesi più duri del #Covid.… - Maxjuventus2 : RT @mante: Il fatto che la dott.ssa Gismondo (quella del Covid che è un raffreddore e di molte altre affermazioni scientifiche curiose) abb… - Lukyluke311 : RT @_GrayDorian: A causa dell'emergenza Covid l'Olanda trasferisce pazienti in Germania, che trasferisce pazienti in Italia che non ha post… -