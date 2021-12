Covid: in Veneto 2.656 nuovi casi e 14 morti in 24 ore (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nuovo boom di contagi da Coronavirus in Veneto, con 2.656 nuovi casi nelle 24 ore, e il totale sale a 519.814. Pesante anche il conto delle vittime, con 14 morti e il totale a 11.977. Sale anche l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nuovo boom di contagi da Coronavirus in, con 2.656nelle 24 ore, e il totale sale a 519.814. Pesante anche il conto delle vittime, con 14e il totale a 11.977. Sale anche l'...

