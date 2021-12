Covid in Piemonte, il bollettino di mercoledì 1 dicembre: 902 nuovi positivi e 4 decessi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Covid in Piemonte, il bollettino di mercoledì 1 dicembre. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 902 nuovi casi di persone risultate positive al Covid - 19 (di cui 419 dopo test ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 dicembre 2021)in, ildi. L'Unità di Crisi della Regioneha comunicato 902casi di persone risultate positive al- 19 (di cui 419 dopo test ...

