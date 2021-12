Covid: in Italia 15.085 nuovi casi e 103 morti. Mai così tanti dal 28 maggio (Di mercoledì 1 dicembre 2021) AGI - In Italia sono 15.085 i nuovi contagi di Covid su 573.775 tamponi (tasso positività sale al 2,6% dall'1,8% di lunedì) e 103 i morti, il numero più alto dal 28 maggio scorso quando i decessi furono 126 e la prima volta di nuovo sopra i 100 dall'8 giugno. Aumentano anche i pazienti ricoverati per coronavirus che sono 5.248, ossia 21 in più di ieri, così come quelli in terapia intensiva che sono 686 contro i 683 di ieri (anche se i nuovi ricoverati sono 62 contro i 64 di ieri). Anche oggi la regione con il maggior numero di casi è il Veneto (2.656), davanti a Lombardia (2.503), Lazio (1.638), Emilia Romagna (1.117) e Campania (1.087). Il numero totale di casi da inizio pandemia e' di 5.043.620. I dimessi/guariti sono 4.709.906 ... Leggi su agi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) AGI - In Italia sono 15.085 icontagi disu 573.775 tamponi (tasso positività sale al 2,6% dall'1,8% di lunedì) e 103 i, il numero più alto dal 28scorso quando i decessi furono 126 e la prima volta di nuovo sopra i 100 dall'8 giugno. Aumentano anche i pazienti ricoverati per coronavirus che sono 5.248, ossia 21 in più di ieri,come quelli in terapia intensiva che sono 686 contro i 683 di ieri (anche se iricoverati sono 62 contro i 64 di ieri). Anche oggi la regione con ilr numero diè il Veneto (2.656), davanti a Lombardia (2.503), Lazio (1.638), Emilia Romagna (1.117) e Campania (1.087). Il numero totale dida inizio pandemia e' di 5.043.620. I dimessi/guariti sono 4.709.906 ...

