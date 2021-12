Covid, in Germania 446 morti in 24 ore: mai così tanti da febbraio. Il governo: “Situazione drammatica”. L’Austria estende il lockdown (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Germania è tornata a registrare un numero di decessi nell’arco di 24 ore che non si vedeva da nove mesi. In un giorno sono 446 i pazienti Covid deceduti, il massimo dai 490 del 20 febbraio. E pure rimangono circa la metà di quanti si era arrivati a contarne nel pieno della seconda ondata, alla fine dello scorso anno, e questo malgrado il fatto che il numero delle infezioni sia attualmente molto più alto: secondo gli esperti, queste cifre si spiegano con le vaccinazioni che proteggono efficacemente dalle forme più gravi della malattia. Ma il dilagare dell’infezione fa paura al governo e così la portavoce del governo tedesco, Ulrike Demmer, è tornato a parlare di “Situazione drammatica”, spiegando che la Germania è arrivata “al punto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Laè tornata a registrare un numero di decessi nell’arco di 24 ore che non si vedeva da nove mesi. In un giorno sono 446 i pazientideceduti, il massimo dai 490 del 20. E pure rimangono circa la metà di quanti si era arrivati a contarne nel pieno della seconda ondata, alla fine dello scorso anno, e questo malgrado il fatto che il numero delle infezioni sia attualmente molto più alto: secondo gli esperti, queste cifre si spiegano con le vaccinazioni che proteggono efficacemente dalle forme più gravi della malattia. Ma il dilagare dell’infezione fa paura alla portavoce deltedesco, Ulrike Demmer, è tornato a parlare di “”, spiegando che laè arrivata “al punto ...

Advertising

Corriere : ?? La Lombardia ha dato disponibilità ad accogliere pazienti dalla Germania - LauraGaravini : Vicini alla #Germania, che ha dimostrato un'immensa solidarietà nei nostri confronti nei mesi più duri del #Covid.… - Agenzia_Ansa : La Germania si prepara a discutere in Parlamento l'obbligo vaccinale generalizzato per il Covid e va verso una sort… - Antonio22053487 : RT @MMaXXprIIme: Ma come? L'Italia ha dato disponibilità ad accogliere pazienti Covid dalla Germania ma poi vieta l'intervento chirurgico a… - FcaPitti : RT @MMaXXprIIme: Ma come? L'Italia ha dato disponibilità ad accogliere pazienti Covid dalla Germania ma poi vieta l'intervento chirurgico a… -