Covid, il bollettino di oggi 1 dicembre (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Coronavirus Italia, il bollettino Covid di oggi 1 dicembre: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaIl bollettino Covid di oggi: 15.085 contagi, 103 morti, 9457 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 573.775 tamponi analizzati, il tasso di positività si assesta oggi al 2,6% (+0,9%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +3, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +21 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> PostePay, la mail falsa del conto bloccato: ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Coronavirus Italia, ildi: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 15.085 contagi, 103 morti, 9457 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 573.775 tamponi analizzati, il tasso di positività si assestaal 2,6% (+0,9%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +3, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +21 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> PostePay, la mail falsa del conto bloccato: ...

Advertising

GuidoDeMartini : ? La maggioranza dei contagi è tra supervaccinati ? Per la prima volta superano i non vaccinati. Anche in questa tr… - qn_giorno : Bollettino Covid Italia e Lombardia oggi 1 dicembre: 15.085 nuovi casi, 130 morti - StraNotizie : Covid oggi Italia, 15.085 contagi e 103 morti: bollettino 1 dicembre - StefaniaFalone : Covid Italia, il bollettino di oggi 1 dicembre: 15.085 casi (2.321 in più di ieri) e 103 morti (mai così tanti dal… - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì primo dicembre -