Covid Germania, pazienti verranno trasferiti anche in Italia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La recrudescenza del Covid stra costringendo la Germania a trasferire i propri pazienti all’estero, anche in Italia. “La situazione nei reparti di rianimazione sta diventando ovunque drammatica”, dice Manne Lucha, ministro della salute del Baden – Wuerttemberg. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La recrudescenza delstra costringendo laa trasferire i propriall’estero,in. “La situazione nei reparti di rianimazione sta diventando ovunque drammatica”, dice Manne Lucha, ministro della salute del Baden – Wuerttemberg. L'articolo proviene daSera.

Corriere : ?? La Lombardia ha dato disponibilità ad accogliere pazienti dalla Germania - LauraGaravini : Vicini alla #Germania, che ha dimostrato un'immensa solidarietà nei nostri confronti nei mesi più duri del #Covid.… - Agenzia_Ansa : La Germania si prepara a discutere in Parlamento l'obbligo vaccinale generalizzato per il Covid e va verso una sort… - daniele19921 : RT @MMaXXprIIme: Ma come? L'Italia ha dato disponibilità ad accogliere pazienti Covid dalla Germania ma poi vieta l'intervento chirurgico a… - EmyRoyaleagle : RT @Filomen30847137: Scusate, ma com'è questa storia che la Germania manda i malati #Covid_19 a Bolzano se l'#AltoAdige da Lunedì diventa #… -