Covid Germania oggi, oltre 67mila nuovi contagi in 24 ore (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Covid: Germania, oltre 67mila nuovi contagi, 446 decessi Nelle ultime 24 ore in Germania sono stati certificati 67.186 nuovi casi di contagio da Coronavirus e 446 decessi attribuiti al Covid-19. Una settimana fa le nuove infezioni erano state 66.884 e i decessi 335. L’incidenza su sette giorni per 100mila abitanti è di 442,9 casi, ieri era stata di 452,2, una settimana fa di 404,5. Dall’inizio della pandemia il Rki ha accertato 5 903 999 infezioni, e 4 937 600 guarigioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021), 446 decessi Nelle ultime 24 ore insono stati certificati 67.186casi dio da Coronavirus e 446 decessi attribuiti al-19. Una settimana fa le nuove infezioni erano state 66.884 e i decessi 335. L’incidenza su sette giorni per 100mila abitanti è di 442,9 casi, ieri era stata di 452,2, una settimana fa di 404,5. Dall’inizio della pandemia il Rki ha accertato 5 903 999 infezioni, e 4 937 600 guarigioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Corriere : ?? La Lombardia ha dato disponibilità ad accogliere pazienti dalla Germania - LauraGaravini : Vicini alla #Germania, che ha dimostrato un'immensa solidarietà nei nostri confronti nei mesi più duri del #Covid.… - Agenzia_Ansa : La Germania si prepara a discutere in Parlamento l'obbligo vaccinale generalizzato per il Covid e va verso una sort… - KUNTAKI17968108 : RT @AxiaFel: Ospiteremo malati Covid provenienti dalla Germania. Ma come, non eravamo in emergenza e dovevamo lasciare i posti liberi in TI… - StefaniaVaselli : RT @MMaXXprIIme: Ma come? L'Italia ha dato disponibilità ad accogliere pazienti Covid dalla Germania ma poi vieta l'intervento chirurgico a… -