Covid | aumentano ancora i ricoveri Il tasso di positività sale al 2 | 6% I DATI

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) In crescita il numero dei pazienti nei reparti ordinari (5.248, +21) e quello delle persone in rianimazione (686, +3). In aumento anche la percentuale di positivi sui tamponi fatti (ieri 1,8%). Il bollettino dell’1 dicembre segnala 15.085 nuovi casi su 573.775 test giornalieri effettuati