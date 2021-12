Covid, attiva da oggi piattaforma per prenotazione terza dose over 18 in Abruzzo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L'Aquila - Dalle ore 10 di oggi 1° dicembre, è stata attiva la piattaforma Poste per la prenotazione della terza dose della vaccinazione anti Covid 19 per i nati fino al 2003 (over 18). Per prenotarsi basterà collegarsi all’indirizzo https://prenotazioni.vacciniCovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. Importante: A seguito della nuova circolare del Ministero della salute del 22.11.2021, possono prenotare la somministrazione solo ed esclusivamente coloro che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 5 mesi/150 giorni (o l’unica somministrazione del vaccino monodose). Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L'Aquila - Dalle ore 10 di1° dicembre, è statalaPoste per ladelladella vaccinazione anti19 per i nati fino al 2003 (18). Per prenotarsi basterà collegarsi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccini.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. Importante: A seguito della nuova circolare del Ministero della salute del 22.11.2021, possono prenotare la somministrazione solo ed esclusivamente coloro che hanno ricevuto la secondada almeno 5 mesi/150 giorni (o l’unica somministrazione del vaccino mono). Sarà possibile procedere allaanche contattando il numero verde ...

