Covid, arriva il primo ok dall’Aifa al vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Durante la prima delle tre giornate di riunioni la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco ha dato parere positivo al via libera per il vaccino anti-Covid nella fascia 5-11 anni. È quanto ha appreso l’Adnkronos Salute. La riunione degli esperti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Durante la prima delle tre giornate di riunioni la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco ha dato parere positivo al via libera per ilanti-nella fascia 5-11. È quanto ha appreso l’Adnkronos Salute. La riunione degli esperti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

