Covid a scuola, dietrofront: Draghi stoppa la Dad. l’Europa verso l’obbligo vaccinale (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Giornata decisiva, oggi 1 dicembre, per le vaccinazioni anti Covid ai bambini fra i 5 e gli 11 anni: l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) si riunirà per deliberare. Non si spegne, intanto, l’eco della confusione di cui si è reso protagonista il Governo sulla scuola. Il premier Mario Draghi è intervenuto per far cancellare la circolare congiunta Salute-Istruzione che, in ragione dell’aumento dei contagi e delle difficoltà nel tracciamento, sospendeva il programma di “sorveglianza con testing” in vigore da appena tre settimane. Covid, più test a scuola In pratica sarebbe tornata la Didattica a distanza (Dad) con un solo contagiato Covid in classe e non tre. A quel punto Palazzo Chigi ha avocato a sé l’operazione dopo un approfondimento con il Cts: le regole restano dunque quelle in ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Giornata decisiva, oggi 1 dicembre, per le vaccinazioni antiai bambini fra i 5 e gli 11 anni: l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) si riunirà per deliberare. Non si spegne, intanto, l’eco della confusione di cui si è reso protagonista il Governo sulla. Il premier Marioè intervenuto per far cancellare la circolare congiunta Salute-Istruzione che, in ragione dell’aumento dei contagi e delle difficoltà nel tracciamento, sospendeva il programma di “sorveglianza con testing” in vigore da appena tre settimane., più test aIn pratica sarebbe tornata la Didattica a distanza (Dad) con un solo contagiatoin classe e non tre. A quel punto Palazzo Chigi ha avocato a sé l’operazione dopo un approfondimento con il Cts: le regole restano dunque quelle in ...

