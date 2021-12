Covid: 24 morti in Lombardia, a Bergamo 133 nuovi positivi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sale il numero di decessi per Covid in Lombardia: 24 le persone morte nelle ultime 24 ore. Secondo il report della Regione, i nuovi positivi sono 2.503, a fronte di 120.763 tamponi effettuati. Cinque persone in più di ieri ricoverate in terapia intensiva, per un totale di 108 pazienti e 39 in più i ricoverati nei reparti dedicati per un totale di 887. A Bergamo i nuovi casi di coronavirus sono 133. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 120.763, totale complessivo: 20.680.276 – i nuovi casi positivi: 2.503 – in terapia intensiva: 108 (+5) – i ricoverati non in terapia intensiva: 887 (+39) – i decessi, totale complessivo: 34.396 (+24) I nuovi casi per provincia Milano: 824 di cui 324 a Milano città; Bergamo: ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sale il numero di decessi perin: 24 le persone morte nelle ultime 24 ore. Secondo il report della Regione, isono 2.503, a fronte di 120.763 tamponi effettuati. Cinque persone in più di ieri ricoverate in terapia intensiva, per un totale di 108 pazienti e 39 in più i ricoverati nei reparti dedicati per un totale di 887. Acasi di coronavirus sono 133. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 120.763, totale complessivo: 20.680.276 – icasi: 2.503 – in terapia intensiva: 108 (+5) – i ricoverati non in terapia intensiva: 887 (+39) – i decessi, totale complessivo: 34.396 (+24) Icasi per provincia Milano: 824 di cui 324 a Milano città;: ...

