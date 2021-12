Cosa nascondono le misteriose grotte di Longyou (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Le grotte di Longyou ufficialmente si fanno risalire al 212 a.C. e sono le più grandi strutture artificiali sotterranee del mondo che sono state scoperte finora. Le grotte di Longyou integrano scienze umane, arte, cultura e tecnologia ingegneristica. Sono state scoperte nel 1992 da quattro contadini del luogo. L’edificazione vera e propria nel tempo e lo scopo di queste grotte sono ancora più controverse e sono diventate un mistero dei secoli difficile da decifrare. Sono anche una delle meraviglie del mondo moderno. Sono una manifestazione della profondità della nazione cinese, che integra discipline umanistiche, arte, cultura e tecnologia ingegneristica. Le grotte di Longyou si trovano nell’area di Longyou della provincia di Zhejiang. Da quando sono ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lediufficialmente si fanno risalire al 212 a.C. e sono le più grandi strutture artificiali sotterranee del mondo che sono state scoperte finora. Lediintegrano scienze umane, arte, cultura e tecnologia ingegneristica. Sono state scoperte nel 1992 da quattro contadini del luogo. L’edificazione vera e propria nel tempo e lo scopo di questesono ancora più controverse e sono diventate un mistero dei secoli difficile da decifrare. Sono anche una delle meraviglie del mondo moderno. Sono una manifestazione della profondità della nazione cinese, che integra discipline umanistiche, arte, cultura e tecnologia ingegneristica. Ledisi trovano nell’area didella provincia di Zhejiang. Da quando sono ...

