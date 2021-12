Coronavirus | von der Leyen | “Omicron preoccupa l’Ue | è tempo di discutere l’obbligo vaccinale”

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Negli Usa un giudice lo blocca per medici e infermieri: stretta sui viaggi. Nigeria: da noigià a ottobre. In Austria altri 10 giorni di lockdown

... quindi non sta a noi dare raccomandazioni" , è stata la premessa dider Leyen rispondendo ad ...in Italia, il bollettino dell'1 dicembre: 15.085 nuovi casi, i morti sono 103 Sono 15.085 ...der Leyen, che ha ringraziato il Sudafrica per la trasparenza e la velocità con cui ha ... un giudice federale blocca Bidennel mondo: il Regno Unito pensa alla terza dose a soli 3 mesi ...L’invito della presidente della Commissione Ue ai Paesi membri. Anche il futuro cancelliere tedesco è d’accordo. Negli Stati Uniti Biden annuncerà una stretta sui viaggi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, ultime news. Bollettino: 15.085 casi e 103 morti, tasso di positività al 2,6%. LIVE ...