Coronavirus in Italia, oltre 100 vittime in un giorno (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono 15.085 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 12.764. Sono invece 103 le vittime in un giorno, in aumento rispetto a...

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino dell’1 dicembre: 15.085 nuovi casi, i morti sono 103 - AngeloCiocca : Coronavirus, primo caso di variante Omicron in Italia: il soggetto, proveniente dal Mozambico, vive in Campania. Di… - fanpage : ULTIM'ORA Nuova variante Covid, l'ordinanza del Ministro Speranza. L'Italia vieta l'ingresso dal Sudafrica e da alt… - Italia_Notizie : Coronavirus, 15.085 nuovi casi e 103 morti in 24 ore. L’incidenza al 2,6%, stabili i ricoverati - Alessandria24C : Italia - #Coronavirus, sale il tasso di positività. Altri 50 nuovi casi in provincia -