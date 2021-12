Coronavirus, i dati dell’1 dicembre: +237 positivi a Monza e Brianza. In Lombardia il tasso sale a 2%, 24 decessi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il bollettino della Regione di mercoledì 1 dicembre 2021: sono +237 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, sono 2.503 in Lombardia con 120.763 tamponi effettuati e un tasso di positività salito al 2%. Ventiquattro decessi. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il bollettino della Regione di mercoledì 12021: sonoi nuovi casie in, sono 2.503 incon 120.763 tamponi effettuati e undità salito al 2%. Ventiquattro

