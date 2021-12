Coppa Davis 2021, un super Kukushkin batte Kecmanovic: il Kazakistan spaventa la Serbia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Michail Kukushkin ha sconfitto Miomir Kecmanovic attraverso il risultato di 7-6(5), 6-4, 7-6(9) ai quarti di finale della Coppa Davis 2021. Kazakistan avanti nei confronti della Serbia, al termine di un primo incontro quasi infinito, ricco di emozioni e colpi spettacolari da ambedue le parti. Un indiavolato Kukushkin ha dato filo da torcere al favorito serbo, facendo valere la propria esperienza in campo internazionale e generalmente in Davis; Kecmanovic al comando delle operazioni a partire dalla seconda parte del secondo set e sino al tramonto del terzo parziale. Serbo sopra 5-2 nel frangente decisivo, ma recuperato dall’orgoglioso kazako, mai domo e atleticamente esplosivo. Tie-break conclusivo colmo di colpi di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Michailha sconfitto Miomirattraverso il risultato di 7-6(5), 6-4, 7-6(9) ai quarti di finale dellaavanti nei confronti della, al termine di un primo incontro quasi infinito, ricco di emozioni e colpi spettacolari da ambedue le parti. Un indiavolatoha dato filo da torcere al favorito serbo, facendo valere la propria esperienza in campo internazionale e generalmente inal comando delle operazioni a partire dalla seconda parte del secondo set e sino al tramonto del terzo parziale. Serbo sopra 5-2 nel frangente decisivo, ma recuperato dall’orgoglioso kazako, mai domo e atleticamente esplosivo. Tie-break conclusivo colmo di colpi di ...

