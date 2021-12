Contributo genitori disoccupati o monoreddito: fino a 500 euro al mese per figli disabili. Come presentare domanda. Decreto in GU (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 12 ottobre 2021 contenente i criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di presentazione delle domande del Contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il12 ottobre 2021 contenente i criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di presentazione delle domande delmensile in favore del genitore disoccupato ocona carico L'articolo .

