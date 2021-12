"Come uso il premio Oscar?". Salvatore sconvolge la Bortone e umilia gli americani: tutto da godere (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Serena Bortone ha ospitato Gabriele Salvatores a Oggi è un altro giorno. Il regista da Oscar è intervenuto nella trasmissione pomeridiana di Rai1 per presentare il suo film intitolato “tutto il mio folle amore”: interpretato da Claudio Santamaria e Giulio Pranno, si tratta della storia di un padre in viaggio con il figlio autistico. Verrà trasmesso in prima serata Rai. Ovviamente la Bortone non poteva esimersi dal fare una domanda sul premio Oscar, che per Salvatores ha rappresentato un momento magnifico ma anche piuttosto confuso: “Sylvester Stallone ha aperto la lettera con il verdetto e non ha letto subito il nome del film. Ha detto: ‘The winner is Italy'. Io pensavo fosse un altro film in concorso, così quando ho capito ero talmente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Serenaha ospitato Gabrieles a Oggi è un altro giorno. Il regista daè intervenuto nella trasmissione pomeridiana di Rai1 per presentare il suo film intitolato “il mio folle amore”: interpretato da Claudio Santamaria e Giulio Pranno, si tratta della storia di un padre in viaggio con il figlio autistico. Verrà trasmesso in prima serata Rai. Ovviamente lanon poteva esimersi dal fare una domanda sul, che pers ha rappresentato un momento magnifico ma anche piuttosto confuso: “Sylvester Stallone ha aperto la lettera con il verdetto e non ha letto subito il nome del film. Ha detto: ‘The winner is Italy'. Io pensavo fosse un altro film in concorso, così quando ho capito ero talmente ...

