CNN, sospende Chris Cuomo: ha aiutato il fratello, ex governatore, nell'accusa di molestie

Martedì il network di news statunitense ha deciso di sospendere il giornalista e conduttore Chris Cuomo per aver aiutato l'ex governatore dello stato di New York, suo fratello Andrew, a preparare la difesa che lo vedeva coinvolto in accuse di molestia sessuale. Avrebbe utilizzato il suo ruolo per accedere a fonti giornalistiche rilevanti.

La vicenda e la decisione di sospendere il giornalista Cuomo

Chris Cuomo è un giornalista conosciuto al pubblico statunitense soprattutto per la conduzione di Cuomo Prime Time, in onda proprio sulla CNN. Il programma diurno è uno dei seguiti in America. Il professionista è anche fratello di Andrew Cuomo, l'ormai ex governatore dello stato di New York.

