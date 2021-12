Clarissa Selassié dopo il GF Vip | “Sconvolta da lui | mi ha fatto male”

Leggi su biccy

(Di giovedì 2 dicembre 2021)è tornata sui socialesser stata eliminata dal Grande Fratello Vip. “Wow finalmente, tornata alla realtàtre mesi di un’esperienza che definirla unica non rende merito a quello che è stato stato!“. La principessa – in un lunghissimo post pubblicato su Instagram – ha parlato dell’esperienza e svelato chi sono le due persone che porterà nel cuore e le due che più l’hanno ferita. “Io, ragazza di 19 anni che ha accettato di partecipare a questa avventura con lo spirito di chi vuole fare un viaggio introspettivo. lo non mi sono preparata, non sapevo cosa avrei provato e non avevo una strategia di approccio al gioco. Sono entrata me stessa e sono uscita me stessa, di questo vado fiera. Devo ancora capire quello che è successo e quanto questa esperienza mi abbiacrescere e ...