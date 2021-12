Circo Massimo, deceduto l’uomo investito da metro (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma – È deceduto il 32enne che questa mattina è stato investito da un treno della metro B sulla tratta Castro Pretorio-Basilica San Paolo. Non è ancora chiaro se si tratta di un suicidio o di un incidente. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma – Èil 32enne che questa mattina è statoda un treno dellaB sulla tratta Castro Pretorio-Basilica San Paolo. Non è ancora chiaro se si tratta di un suicidio o di un incidente. (Agenzia Dire)

