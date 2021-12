Ciclismo | si ritira l’australiano Nathan Haas | si dedicherà al Gravel

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sette vittorie in carriera, diverse corse da gregario e anche molte partecipazioni iridate con la maglia della sua nazionale. Dieci anni da professionista in ogni caso da ricordare per, a 32 anni, ha deciso dirsi dal. Appende la bicicletta al chiodo, ma non terminerà qui la sua carriera. Si sposterà dalla strada allo sterrato: spazio per lui infatti sul. Le sue parole a Cyclingnews: “Sono molto orgoglioso di tutto quello che ho ottenuto nella mia carriera. Ho amato il mio periodo alla scuola delsu strada, ma è ora di voltare pagina. Se qualcuno avesse seguito la mia storia negli ultimi anni, penso che il fatto che io stia passando alle gare sulla ghiaia sarebbe uno dei segreti peggio custoditi al mondo. Le ...

Il grande campione Peter Sagan ha firmato con la Total Direct Energie e correrà insieme al dianese Niccolò Bonifazio . Come ufficializzato dal team, l'atleta slovacco ha firmato un biennale ed insieme ...Sette vittorie in carriera, diverse corse da gregario e anche molte partecipazioni iridate con la maglia della sua nazionale. Dieci anni da professionista in ogni caso da ricordare per Nathan Haas: l' ...I corridori WorldTour ritirati nel 2021. La lista è lunga. Fa cassa di risonanza il ritiro tra i tanti del Cavaliere dei Quattro Mori, Aru.