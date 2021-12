Caso plusvalenze | Pecoraro | «Non sono sorpreso | la Juve lo ha nel DNA»

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’ex capo della Procura federaleha parlato delche coinvolge principalmente laGiuseppeè stato capo della Procura federale dal 2016 al 2019. Si è dimesso per dissensi con i vertici Figc ed è spesso stato avversario legale dellantus. Lo ha intervistato il Corriere della Sera sul– «Non. Il sistema calcio è sbagliato, lo dico da sempre. È un fatto culturale, lace l’ha nel Dna: interessa solo vincere. Ma per riuscirci in Europa servono risorse infinite, perché competi con colossi che si arricchiscono con il petrolio e il gas e non con il lavoro degli uomini, come la ...

A motivare una sanzione economica più forte, la diversa entità dei movimenti e delle, molto superiore per la Juve rispetto a Inter e Milan. Secondo il 'Corriere della Sera', John Elkann ,...1 Una pesante multa dopo il patteggiamento. Secondo La Stampa è l'esito più probabile dell'inchiesta della giustizia federale sui conti e sulledella Juventus , che ovviamente procede in parallelo rispetto al lavoro della giustizia ordinaria. Il quotidiano torinese fa riferimento ai due unici precedenti di sanzioni in materia: i ...Tra i calciatori coinvolti nel giro delle plusvalenze gonfiate del club bianconero c’è anche il difensore arrivato la scorsa estate in prestito in riva al Crati Quattro mesi di intercettazioni, 12 ore ...GENOVA - Al diavolo il Milan e le preoccupazioni sull’inchiesta che riguarda le plusvalenze in Italia. In serata il Genoa cerca contro i rossoneri un miracolo per gonfiare una classifica che fa paura.