Caso plusvalenze, Blazquez: «Il Genoa fornirà chiarimenti se sarà necessario» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Andrés Blazquez, componente del CdA del Genoa, ha rilasciato un commento in merito al Caso plusvalenze: le sue parole Tra i club tenuti sott’occhio per il Caso plusvalenze c’è anche il Genoa, autore dello scambio con la Juventus che ha visto coinvolti Rovella da una parte e Portanova e Petrelli dall’altra. Intercettato dalla Gazzetta dello Sport, Andrés Blazquez, membro del CdA rossoblù, ha dichiarato: «Non c’è nulla da commentare, il club non è interessato dall’inchiesta. Se dovessero servire dei chiarimenti, li forniremo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Andrés, componente del CdA del, ha rilasciato un commento in merito al: le sue parole Tra i club tenuti sott’occhio per ilc’è anche il, autore dello scambio con la Juventus che ha visto coinvolti Rovella da una parte e Portanova e Petrelli dall’altra. Intercettato dalla Gazzetta dello Sport, Andrés, membro del CdA rossoblù, ha dichiarato: «Non c’è nulla da commentare, il club non è interessato dall’inchiesta. Se dovessero servire dei, li forniremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

romeoagresti : È durata circa tre ore l’audizione di #Arrivabene presso la Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta che coinvo… - Gazzetta_it : Caso plusvalenze, scende in campo anche il Codacons: 'Se accuse confermate, retrocessione e revoca scudetti'… - romeoagresti : Dopo Cherubini e Arrivabene, oggi è toccato a Morganti - Head of Football Operations della #Juve - essere ascoltato… - UsqueAdFinem71 : @pisto_gol Come avevo già scirtto qui non viene giù nulla…. Ricordati che siamo in Italia dove loro controllano sta… - sscalcionapoli1 : La Stampa sul caso plusvalenze Juve: “Patteggiamento con forte multa l’esito più probabile” -