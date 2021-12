Caso Peng Shuai, la Wta sospende tutti i tornei di tennis in Cina (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Women's tennis Association (Wta), l'associazione che riunisce le giocatrici professioniste di tennis di tutto il mondo, ha annunciato la 'sospensione di tutti i tornei in Cina'. La decisione è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Women'sAssociation (Wta), l'associazione che riunisce le giocatrici professioniste didi tutto il mondo, ha annunciato la 'sospensione diin'. La decisione è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Women's Tennis Association (Wta), l'associazione che riunisce le giocatrici professioniste di tennis di tutto il… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ANNUNCIO WTA: SOSPESI I TORNEI IN CINA DECISIONE LEGATA AL CASO PENG SHUAI #SkyTennis #SkySport #PengShuai - SkyTG24 : Tennis, Wta sospende tutti i tornei in Cina. Decisione legata a caso Peng Shuai - grigiodelcielo : Tennis, caso Peng Shuai: la WTA sospende tutti i tornei in Cina - 0x800a : RT @Corriere: Caso Peng Shuai, la Wta sospende tutti i tornei in Cina e Hong Kong -