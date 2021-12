Caso Epstein, la testimone contro Ghislaine Maxwell: “Sono finita nelle loro grinfie a14 anni. Non avevo mai visto un pene prima, mi hanno istruita su come fargli massaggi sessuali” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Una predatrice” come sostiene l’accusa o “un capro espiatorio” come suggerisce la difesa? Si avvicina l’ora della verità per Ghislaine Maxwell, l’ex fidanzata di Jeffrey Epstein che rischia sino a 80 anni di carcere per l’accusa di aver adescato e manipolato minorenni perché fossero da lui sessualmente abusate. A oltre due anni dal suicidio in cella del finanziere e dopo 500 giorni di duro isolamento in carcere, è infatti iniziato in un tribunale di Manhattan l’attesissimo processo a carico della 59enne ereditiera, figlia dell’ex deputato e magnate britannico dell’editoria Robert Maxwell, scomparso in circostanze misteriose nel 1991. La prima delle quattro donne testimoni chiave dell’accusa ha delineato un quadro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Una predatrice”sostiene l’accusa o “un capro espiatorio”suggerisce la difesa? Si avvicina l’ora della verità per, l’ex fidanzata di Jeffreyche rischia sino a 80di carcere per l’accusa di aver adescato e manipolato minorenni perché fossero da lui sessualmente abusate. A oltre duedal suicidio in cella del finanziere e dopo 500 giorni di duro isolamento in carcere, è infatti iniziato in un tribunale di Manhattan l’attesissimo processo a carico della 59enne ereditiera, figlia dell’ex deputato e magnate britco dell’editoria Robert, scomparso in circostanze misteriose nel 1991. Ladelle quattro donne testimoni chiave dell’accusa ha delineato un quadro ...

