Carolina Marconi: “Sono 18 giorni dopo la mia ultima chemio, tornare alla vita normale non è facile” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) È un inno alla vita, all’amore per la sua famiglia e per Alessandro Tulli, compagno che non l’ha mai lasciata nei momenti di sofferenza e dolore. Carolina Marconi, a diciotto giorni dalla fine del ciclo chemioterapico, aggiorna con una lettera i suoi fans sulla fase di ripresa dal tumore al seno contro il quale sta lottando da mesi. “Sempre al mio fianco, grazie per farmi sentire sempre bella“, scrive l’ex gieffina unendo al post un video mentre nel letto si lascia abbracciare dal compagno Alessandro Tulli. “Sono 18 giorni dopo la mia ultima chemio, Sono giorni di recupero, tornare alla vita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) È un inno, all’amore per la sua famiglia e per Alessandro Tulli, compagno che non l’ha mai lasciata nei momenti di sofferenza e dolore., a diciottofine del cicloterapico, aggiorna con una lettera i suoi fans sulla fase di ripresa dal tumore al seno contro il quale sta lottando da mesi. “Sempre al mio fianco, grazie per farmi sentire sempre bella“, scrive l’ex gieffina unendo al post un video mentre nel letto si lascia abbracciare dal compagno Alessandro Tulli. “18la miadi recupero,...

