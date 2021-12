Campagna vaccinale, nuovi open day su prenotazione in Irpinia: tutte le info (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA partire da domani 2 dicembre 2021 alle ore 9.00 è possibile accedere alla piattaforma regionale per la prenotazione delle prime e terze dosi “addizionale” e “booster” del vaccino anti-Covid 19 presso i Centri vaccinali attivi sabato 4 e lunedì 5 dicembre 2021. Inoltre, sarà possibile prenotarsi per la vaccinazione (prima e terza dose) presso il Centro vaccinale di Montefalcione che sarà attivo anche venerdì 3 dicembre 2021. I cittadini potranno prenotarsi, sino ad esaurimento posti disponibili, presso i Centri Vaccinali attivi accedendo al link https:/opendayvaccini.soresa.it/ Si ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 18 anni, ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Si ricorda, inoltre, che la dose “addizionale” può essere somministrata ai ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA partire da domani 2 dicembre 2021 alle ore 9.00 è possibile accedere alla piattaforma regionale per ladelle prime e terze dosi “addizionale” e “booster” del vaccino anti-Covid 19 presso i Centri vaccinali attivi sabato 4 e lunedì 5 dicembre 2021. Inoltre, sarà possibile prenotarsi per la vaccinazione (prima e terza dose) presso il Centrodi Montefalcione che sarà attivo anche venerdì 3 dicembre 2021. I cittadini potranno prenotarsi, sino ad esaurimento posti disponibili, presso i Centri Vaccinali attivi accedendo al link https:/dayvaccini.soresa.it/ Si ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 18 anni, ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo. Si ricorda, inoltre, che la dose “addizionale” può essere somministrata ai ...

