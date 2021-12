Cambio graduatoria per l’assegnazione di una casa: arrestato funzionario ACER (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMercato San Severino (Sa) – Nel quadro di una più ampia attività investigativa concernente le modalità di assegnazione di appartamenti dell’ex I.A.C.P. di Salerno, i Carabinieri del locale Comando Provinciale, nella mattinata del 30 novembre 2021, in Mercato San Severino (SA), hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Scafuro Giovanni, 65enne, funzionario responsabile dell’unità operativa complessa/settore inquilinato dell’ACER (Agenzia Campana Edilizia Residenziale) della provincia di Salerno, ex IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ed i coniugi D.M.F e B.M.. L’arresto dei tre è stato disposto in quanto si è ritenuta la sussistenza di gravi indizi del delitto di cui all’art. 319 c.p., ipotizzandosi che il funzionario, abusando della sua posizione, si sia prestato a “regolarizzare” illecitamente ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMercato San Severino (Sa) – Nel quadro di una più ampia attività investigativa concernente le modalità di assegnazione di appartamenti dell’ex I.A.C.P. di Salerno, i Carabinieri del locale Comando Provinciale, nella mattinata del 30 novembre 2021, in Mercato San Severino (SA), hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Scafuro Giovanni, 65enne,responsabile dell’unità operativa complessa/settore inquilinato dell’(Agenzia Campana Edilizia Residenziale) della provincia di Salerno, ex IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ed i coniugi D.M.F e B.M.. L’arresto dei tre è stato disposto in quanto si è ritenuta la sussistenza di gravi indizi del delitto di cui all’art. 319 c.p., ipotizzandosi che il, abusando della sua posizione, si sia prestato a “regolarizzare” illecitamente ...

