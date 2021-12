Cambia la busta paga: gli aumenti scaglione per scaglione (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Le nuove aliquote, secondo il modello elaborato da FiscoEquo, produrrano vantaggi solo per i ceti medio-alti Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Le nuove aliquote, secondo il modello elaborato da FiscoEquo, produrrano vantaggi solo per i ceti medio-alti

Advertising

felixafena : cambia la busta Paolo - marcomix80 : @anto_d_63 Eh ma infatti, però a occhio cambia poco alla mia busta paga. Se poi pensano di “riassorbire” il bonus R… - lavoroediritti : ASSEGNO UNICO FIGLI DA MARZO 2022 Addio a bonus e detrazioni: ecco cosa cambia in busta paga - infoitinterno : Tasse, sforbiciata in arrivo sull'Irpef? Ecco chi ci guadagna e cosa cambia in busta paga - augusto_amato : Tasse, sforbiciata in arrivo sull'Irpef? Ecco l'accordo: chi ci guadagna e cosa cambia in busta paga -