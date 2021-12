Calcio, Serie A 2021-2022: Messias lancia il Milan, il Napoli si fa rimontare dal Sassuolo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In campo le prime due della classe in questo posticipo serale del mercoledì per il turno infrasettimanale della Serie A di Calcio: se il Milan riesce a tornare al successo, battendo nettamente il Genoa, trasferta durissima per il Napoli che impatta sul 2-2 con il Sassuolo. Sfida molto complicata per i partenopei che a Reggio Emilia riescono però a sfruttare al meglio le occasioni portandosi sul doppio vantaggio con le reti di Fabian Ruiz e Dries Mertens rispettivamente al 51? e 60?. Quando il match sembrava in discesa però, anche a causa di qualche infortunio di troppo (fuori Insigne, Ruiz e Koulibaly), la banda di Luciano Spalletti si è fatta rimontare dai padroni di casa: al 72? altro gran gol di Gianluca Scamacca, all’89’ il pari di Gian Marco Ferrari. Allo scadere c’è ancora tempo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In campo le prime due della classe in questo posticipo serale del mercoledì per il turno infrasettimanale dellaA di: se ilriesce a tornare al successo, battendo nettamente il Genoa, trasferta durissima per ilche impatta sul 2-2 con il. Sfida molto complicata per i partenopei che a Reggio Emilia riescono però a sfruttare al meglio le occasioni portandosi sul doppio vantaggio con le reti di Fabian Ruiz e Dries Mertens rispettivamente al 51? e 60?. Quando il match sembrava in discesa però, anche a causa di qualche infortunio di troppo (fuori Insigne, Ruiz e Koulibaly), la banda di Luciano Spalletti si è fattadai padroni di casa: al 72? altro gran gol di Gianluca Scamacca, all’89’ il pari di Gian Marco Ferrari. Allo scadere c’è ancora tempo ...

