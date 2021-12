Buoni spesa, un pensiero del Comune di Fondi in vista del Natale (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Fondi – È stato pubblicato oggi sul sito del Comune di Fondi un nuovo avviso pubblico per la richiesta di Buoni spesa per generi alimentari di prima necessità e medicinali. È possibile fare domanda, tramite il sito web www.Fondi.retedelsociale.it, a partire da oggi primo dicembre. “Le risorse stanziate – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – consentiranno a molte famiglie in difficoltà di affrontare il Natale più serenamente e di poter fare la spesa con qualche rinuncia e preoccupazione in meno. Anche se negli ultimi mesi le restrizioni hanno finalmente dato tregua alla popolazione, purtroppo sono ancora molti i nuclei familiari in difficoltà. L’auspicio è che queste ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 1 dicembre 2021)– È stato pubblicato oggi sul sito deldiun nuovo avviso pubblico per la richiesta diper generi alimentari di prima necessità e medicinali. È possibile fare domanda, tramite il sito web www..retedelsociale.it, a partire da oggi primo dicembre. “Le risorse stanziate – commentano il sindaco diBeniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – consentiranno a molte famiglie in difficoltà di affrontare ilpiù serenamente e di poter fare lacon qualche rinuncia e preoccupazione in meno. Anche se negli ultimi mesi le restrizioni hanno finalmente dato tregua alla popolazione, purtroppo sono ancora molti i nuclei familiari in difficoltà. L’auspicio è che queste ...

