Brescia, massi sulla ferrovia: treno deraglia a Cedegolo, 7 contusi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sette persone sono rimaste lievemente contuse nel deragliamento di un treno questa mattina a Cedegolo, in Valle Camonica, lungo la linea Brescia-Edolo. Un masso sui binari ha provocato il deragliamento del convoglio, con 15 persone a bordo. Il personale del 118, riferisce l'Areu, ha valutato sul posto sette persone, che hanno riportato lievi contusioni e che hanno rifiutato di essere portate in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, massi sarebbero franati dalla montagna, cadendo sui binari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

