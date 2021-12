(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Le Borse europee mettono da parte le paure legate alla variante del Covidè archiviano la seduta tutte in deciso rialzo.guadagna il 2,39% con il Cac 40 a 6.881 punti. Francoforte sale ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa supera paura Omicron, Parigi chiude a +2,39%: Francoforte +2,49%, Londra +1,55% - iconanews : Borsa: Europa supera paura Omicron, Parigi chiude a +2,39% - DividendProfit : Borsa: Europa corre nel finale con Powell, Milano +2,3% – Economia - serenel14278447 : Borsa: Europa corre nel finale con Powell, Milano +2,3% - fisco24_info : Borsa: Europa corre nel finale con Powell, Milano +2,3%: Francoforte strappa a +2,58%, Parigi +2,45%, Londra +1,55% -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Ascolta il podcast Market mover Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di ...Le Borse europee mettono da parte le paure legate alla variante del Covid Omicron è archiviano la seduta tutte in deciso rialzo. Parigi guadagna il 2,39% con il Cac 40 a 6.881 punti. Francoforte sale ...In Austria e Spagna le protezioni civili locali hanno consigliato ai cittadini di procurarsi torce elettriche e di fare scorta di bombole del gas, fornellini da campeggio e batterie ...MILANO (Reuters) - Rimbalzo corposo a Piazza Affari dopo l'avvio sostenuto delle borse Usa all'indomani delle vendite legati ai timori di inflazione e alla variante Omicron del coronavirus.