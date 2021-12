Bonomelli | “Urgente intervenire con prontezza sulle nuove politiche di crescita”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Bergamo. Si è svolta martedì 30 novembre l’Assemblea generale degli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo, in cui è stato approvato il Bilancio preventivo 2022. Un’Assemblea finalmente in presenza – dopo tanto tempo trascorso “a distanza – e presieduta da Simona, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo ancora in carica insieme al Consiglio dell’Ordine in attesa che giunga a conclusione l’iter elettorale già avviato per il rinnovo dei Consigli territoriali della categoria e per l’elezione del nuovo Consiglio nazionale, che si terranno il 28 febbraio 2022, come stabilito dal Ministero della Giustizia.ha tracciato una puntuale analisi del contesto macroeconomico rimarcando che prima del crollo del Pil dovuto alla crisi pandemica del 2020 ...