Bomba Rai: Fino all'ultimo battito cancellato dai palinsesti. Fan furiosi: i motivi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Rai ha preso una decisione riguardo al futuro della fiction "Fino all'ultimo battito". Nonostante il grande successo della serie Rai ambientata in Puglia, andata in onda su Rai1 da fine settembre a inizio ottobre 2021, i telespettatori più affezionati hanno sempre voluto sapere se le vicende del protagonista, il chirurgo Diego Mancini, avrebbero avuto un seguito. Dopo settimane di indiscrezioni, tra smentite e conferme, la Rai si è pronunciata sulla questione. Scopriamo cosa hanno deciso i vertici dell'azienda di Viale Mazzini. Sebbene la seconda stagione di "Fino all'ultimo battito" fosse già avviata, oggi 1 dicembre 2021, i fan della serie tv hanno ricevuto brutte notizie. Lo sceneggiatore cinematografico Andrea Valagussa, capo sceneggiatore della ficition, ha annunciato ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Rai ha preso una decisione riguardo al futuro della fiction "all'". Nonostante il grande successo della serie Rai ambientata in Puglia, andata in onda su Rai1 da fine settembre a inizio ottobre 2021, i telespettatori più affezionati hanno sempre voluto sapere se le vicende del protagonista, il chirurgo Diego Mancini, avrebbero avuto un seguito. Dopo settimane di indiscrezioni, tra smentite e conferme, la Rai si è pronunciata sulla questione. Scopriamo cosa hanno deciso i vertici dell'azienda di Viale Mazzini. Sebbene la seconda stagione di "all'" fosse già avviata, oggi 1 dicembre 2021, i fan della serie tv hanno ricevuto brutte notizie. Lo sceneggiatore cinematografico Andrea Valagussa, capo sceneggiatore della ficition, ha annunciato ...

Advertising

ArielLion00 : RT @strange_days_82: @rosydandrea1 Giorno . Bella fake news ?? A Fazio dalla rai non lo smuovi nemmeno con una bomba atomica hahhhah - rosydandrea1 : RT @strange_days_82: @rosydandrea1 Giorno . Bella fake news ?? A Fazio dalla rai non lo smuovi nemmeno con una bomba atomica hahhhah - strange_days_82 : @rosydandrea1 Giorno . Bella fake news ?? A Fazio dalla rai non lo smuovi nemmeno con una bomba atomica hahhhah - augusto_amato : Report e molestie, 'la verità sta per venire fuori': altra bomba su Ranucci, chi punta il dito - infoitcultura : Luciana Littizzetto, mutandine da donna nei corridoi Rai? Bomba a Che tempo che fa: appello e sospetto -