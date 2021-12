Bologna-Roma, che guaio: fuori l’attaccante per l’infortunio (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tegola in casa Bologna: Arnautovic si è infortunato nel corso del 17esimo minuto della sfida contro la Roma, chiedendo subito il cambio. Pessima notizia per il Bologna, che al 17esimo minuto della sfida contro la Roma è stato costretto a sostituire Marko Arnautovic. La punta, infatti, ha accusato un problema fisico che lo ha obbligato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tegola in casa: Arnautovic si è infortunato nel corso del 17esimo minuto della sfida contro la, chiedendo subito il cambio. Pessima notizia per il, che al 17esimo minuto della sfida contro laè stato costretto a sostituire Marko Arnautovic. La punta, infatti, ha accusato un problema fisico che lo ha obbligato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

marcotravaglio : ???? ???????????????????? ?????? ???????????????? Roma, Bologna, Locarno, Varese... ???????????? ???? ???????????????? ???????? ?????? ???????? ??… - giorgio_gori : Nella nuova classifica #ICityRank2021 sul livello di innovazione digitale delle città italiane, #Bergamo sale al 4°… - PagineRomaniste : 32' - Mancini col gomito erroneamente colpisce Skorupski in testa. Il portiere perde sangue. Bologna 0-0 Roma #ASRoma #BolognaRoma - CalcioPillole : Marko #Arnautovic è uscito per infortunio durante #BolognaRoma. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni - CalcioWeb : #BolognaRoma, subito una tegola per l'allenatore Mihajlovic: infortunio per #Arnautovic -