Bologna-Roma, brutte notizie per Miha: chiede il cambio dopo pochi minuti! (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Arrivano brutte notizie per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico rossoblù ha dovuto infatti sostituire un titolare per infortunio dopo soli 15 minuti. Si tratta di Marko Arnautovic il quale ha chiesto il cambio al proprio allenatore. Mihajlovic, Arnautovic, infortunio L'entità del problema Il problema occorso all'attaccante austriaco sembra essere a tutti gli effetti un problema muscolare. Al suo posto è entrato Nicola Sansone. brutte notizie quindi per il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic.

