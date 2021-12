Bologna - Roma 1 - 0 | le pagelle | Veretout un disastro | Zaniolo balla da solo Abraham almeno ci prova

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sesta sconfitta in campionato per lache dopo due successi in campionato deve arrendersi 1 - 0 alnella sfida valida per la 15esima giornata di Serie A di scena al Dall'Ara. Decide per la ...

Advertising

marcotravaglio : ???? ???????????????????? ?????? ???????????????? Roma, Bologna, Locarno, Varese... ???????????? ???? ???????????????? ???????? ?????? ???????? ??… - SuperSportBlitz : #SerieA - Result: Bologna 1-0 Roma #SSFootball - fanpage : Il Bologna batte la Roma con un gol di Svanberg e aggancia la Juventus in classifica #BolognaRoma - voceditalia : Calcio: Svanberg ferma Roma, Bologna in corsa per Europa - andreastoolbox : Calcio: l'Inter supera lo Spezia 2-0, la Roma sconfitta a Bologna 1-0 - Rai News -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Roma

Sesta sconfitta in campionato per lache dopo due successi in campionato deve arrendersi 1 - 0 alnella sfida valida per la 15esima giornata di Serie A di scena al Dall'Ara. Decide per la squadra di Mihajlovic un gol di ...Commenta per primo1 - 0 Skorupski 7: Non esce perfettamente su Abraham e sembra sempre un passo avanti rispetto all'azione. Nel finale però è decisivo con due interventi Soumaoro 6,5 : Essenziale e ...In campo altre partite della massima serie di calcio italiano: i nerazzurri di Simone Inzaghi battono lo Spezia in casa e si avvicinano alla vetta in attesa di Napoli e Milan, mentre i giallorossi di ...BOLOGNA ROMA INTERVISTE MOURINHO – Tutte le dichiarazioni del tecnico giallorosso José Mourinho in occasione di Bologna-Roma, match valido per la 15esima giornata di Serie A. Mourinho a DAZN “Faccio ...