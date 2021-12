Bologna, infortunio per Arnautovic: pessime notizie contro la Roma (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Continua il programma della 15esima giornata del campionato di Serie A, sono in programma due partite alle 18.30. L’Inter affronta lo Spezia, mentre la Roma è chiamata dalla trasferta contro il Bologna. La squadra di Mourinho è reduce dalla vittoria contro il Torino, stesso risultato per il Bologna sul campo dello Spezia. Subito una tegola per l’allenatore Mihajlovic, dopo appena 15 minuti si è infortunato l’attaccante Arnautovic. Il calciatore ha chiesto il cambio e al suo posto è entrato Sansone. Le condizioni verranno valutate entro le prossime ore. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Continua il programma della 15esima giornata del campionato di Serie A, sono in programma due partite alle 18.30. L’Inter affronta lo Spezia, mentre laè chiamata dalla trasfertail. La squadra di Mourinho è reduce dalla vittoriail Torino, stesso risultato per ilsul campo dello Spezia. Subito una tegola per l’allenatore Mihajlovic, dopo appena 15 minuti si è infortunato l’attaccante. Il calciatore ha chiesto il cambio e al suo posto è entrato Sansone. Le condizioni verranno valutate entro le prossime ore. L'articolo CalcioWeb.

