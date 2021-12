Bollette, non è la transizione green a spingere prezzi. Legambiente: “Generazione distribuita da rinnovabili ed efficienza energetica faranno risparmiare 1,1 miliardi di qui al 2030” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Non è la transizione a spingere i prezzi dell’energia. Anzi, già in questi mesi ha permesso di limitare l’impatto del costo del gas ed è accelerandola che si possono ridurre le Bollette. Generazione distribuita da rinnovabili ed efficienza energetica in edilizia possano produrre da qui al 2030 1,1 miliardi di risparmio in bolletta per i consumatori con un taglio del 50% della spesa energetica negli edifici, creare 170mila nuovi posti di lavoro e muovere 150 miliardi di nuovi investimenti nel periodo 2021-2030, portare a un risparmio di emissioni climalteranti al 2030 pari a 30 milioni di tonnellate di CO2, una riduzione dei consumi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Non è ladell’energia. Anzi, già in questi mesi ha permesso di limitare l’impatto del costo del gas ed è accelerandola che si possono ridurre ledaedin edilizia possano produrre da qui al1,1di risparmio in bolletta per i consumatori con un taglio del 50% della spesanegli edifici, creare 170mila nuovi posti di lavoro e muovere 150di nuovi investimenti nel periodo 2021-, portare a un risparmio di emissioni climalteranti alpari a 30 milioni di tonnellate di CO2, una riduzione dei consumi ...

