Bolletta della luce | in questo caso si rischia una multa salatissima

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dal 2016 all’internoelettrica sono incluse anche le rate del Canone Rai ma cosa succede se non paghiamo? Non pagare unain alcuni casi può portare non solo al pagamento di unasalata ma anche, nei casi più gravi, ad una denuncia o al carcere. Dal 2016, come sappiamo, L'articolo proviene da Consumatore.com.