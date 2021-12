Berlusconi al Quirinale, una risata seppellirà tutti noi. Ma non lui (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ieri mi chiama al cellulare il mio caro amico Beppe, ex Berlusconiano di ferro e di sostanza, amico di Ennio Doris, e mi dice una cosa a cui non avevo pensato: “Riccardo, stasera non ti racconto una barzelletta ma una cosa vera che sembra la più bella barzelletta degli ultimi tempi, ti dico che cosa ha in mente Silvio Berlusconi prima di tirare il calzino (fuori dalla finestra), lui adesso ha un’idea fissa, quella di diventare presidente della Repubblica, sente che è il momento giusto, e lui sta usando tutti i suoi soldi per raggiungere questo scopo, gode come un riccio al pensiero che la sua foto entri negli uffici dei magistrati, dei carabinieri, dei finanzieri, e in tutte le istituzioni, dentro tutti quei luoghi che lo hanno perseguitato per anni, lui vuole la sua foto! E questo pensiero per lui è meglio di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ieri mi chiama al cellulare il mio caro amico Beppe, exano di ferro e di sostanza, amico di Ennio Doris, e mi dice una cosa a cui non avevo pensato: “Riccardo, stasera non ti racconto una barzelletta ma una cosa vera che sembra la più bella barzelletta degli ultimi tempi, ti dico che cosa ha in mente Silvioprima di tirare il calzino (fuori dalla finestra), lui adesso ha un’idea fissa, quella di diventare presidente della Repubblica, sente che è il momento giusto, e lui sta usandoi suoi soldi per raggiungere questo scopo, gode come un riccio al pensiero che la sua foto entri negli uffici dei magistrati, dei carabinieri, dei finanzieri, e in tutte le istituzioni, dentroquei luoghi che lo hanno perseguitato per anni, lui vuole la sua foto! E questo pensiero per lui è meglio di una ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “Quirinale? Berlusconi non è il nostro candidato. Il presidente della Repubblica deve rappresentare l’unità… - fattoquotidiano : NO AL GARANTE DELLA PROSTITUZIONE | Da oggi firmate la petizione “Berlusconi al Quirinale? No, grazie” sul sito del… - fattoquotidiano : BERLUSCONI AL QUIRINALE? NO GRAZIE | Firma anche tu la petizione su @ChangeItalia - marinellafly12 : Berlusconi al Quirinale? No grazie - Firma la petizione! - nick__67 : RT @ilfattoblog: Berlusconi al Quirinale, una risata seppellirà tutti noi. Ma non lui -