Berlusconi al Quirinale? No, grazie – Firma la nostra petizione ai parlamentari della Repubblica (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Berlusconi AL Quirinale? NO grazie. Firma anche tu la petizione su Change.org Ai parlamentari della Repubblica, il Presidente della Repubblica dev’essere il garante della Costituzione. Silvio Berlusconi è il garante della corruzione e della prostituzione, non solo sul piano giudiziario, mentre la Costituzione l’ha violata prima e dopo il suo ingresso in politica. Ha prostituito ai suoi interessi privati non soltanto le sue escort, alcune minorenni, ma soprattutto i principi costituzionali che aveva giurato di difendere per ben tre volte da presidente del Consiglio: legalità, giustizia, eguaglianza, dignità delle donne, libertà di stampa, indipendenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021)AL? NOanche tu lasu Change.org Ai, il Presidentedev’essere il garanteCostituzione. Silvioè il garantecorruzione eprostituzione, non solo sul piano giudiziario, mentre la Costituzione l’ha violata prima e dopo il suo ingresso in politica. Ha prostituito ai suoi interessi privati non soltanto le sue escort, alcune minorenni, ma soprattutto i principi costituzionali che aveva giurato di difendere per ben tre volte da presidente del Consiglio: legalità, giustizia, eguaglianza, dignità delle donne, libertà di stampa, indipendenza ...

