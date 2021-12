Berlino | de La Casa di Carta | presto avrà una sua serie

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ladiè arrivata alla conclusione: il Vol.2 della quinta e ultima stagione è ormai prossimo all'uscita su Netflix (dal 3 dicembre). A sorpresa (per così dire), Netflix ha tuttavia dato una notizia bomba, annunciando uno spin-off su uno dei personaggi più amati dellaspagnola, cioè. «Questa rapina potrebbe finire, ma la storia continua…: una nuovain arrivo nel 2023»: così dice l'annuncio ufficiale di Netflix, che ha lanciato un evento globale in diretta streaming da Madrid martedì 30 novembre, per allietare l'attesa ormai spasmodica dei fan verso il gran finale de Ladi5. A proposito dello spin-off su, si è già scatenata la curiosità, anche perché il personaggio, è morto nella ...

Ladi Carta, spin - off suapprofondimento Ladi Carta 5, rivelati i titoli degli ultimi episodi Tutto è stato rivelato nel corso de Lade Papel: El Legado , evento celebrativo ...Lade Papel avrà uno spin - off e sarà incentrato sul personaggio di. Come conferma Deadline, la nuova serie televisiva si intitola semplicemente Berlin e arriverà in streaming nel 2023.