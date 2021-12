Berlino: arriva su Netflix lo spin-off della Casa di Carta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) A pochi giorni dall'uscita degli ultimi episodi, Netflix annuncia uno spin-off dedicato al personaggio di Berlino in uscita nel 2023 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 1 dicembre 2021) A pochi giorni dall'uscita degli ultimi episodi,annuncia uno-off dedicato al personaggio diin uscita nel 2023

