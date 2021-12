Belen Rodriguez fa impazzire i rosiconi: ecco il suo nuovo ufficio, lusso senza precedenti. Ecco chi c'è dietro | Guarda (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Belen Rodriguez ha un ufficio. sembra strano, ma per lei - famosa influencer spesso attaccata per foto in costume ed eccessiva presenza sui social - arriva il momento di mettere le cose in chiaro. la Rodriguez, che sicuramente resta una delle donne più invidiate nel jet set, si laurea imprenditrice. e mostra al pubblico i suoi uffici, arredati dalla sorella di Caterina Balivo. "Ci tenevo tanto a farvi conoscere il nostro nuovo ufficio. questa è la sala riunioni, questo è l'ufficio di Belen, qui è dove i ragazzi lavorano insieme, poi c'è la stanza di Antonia, la cucina e un altro ufficetto ancora. come sono felice!”, dice. Ed ora la parola d'ordine per Belen resta una: business woman! La ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021)ha un. sembra strano, ma per lei - famosa influencer spesso attaccata per foto in costume ed eccessiva presui social - arriva il momento di mettere le cose in chiaro. la, che sicuramente resta una delle donne più invidiate nel jet set, si laurea imprenditrice. e mostra al pubblico i suoi uffici, arredati dalla sorella di Caterina Balivo. "Ci tenevo tanto a farvi conoscere il nostro. questa è la sala riunioni, questo è l'di, qui è dove i ragazzi lavorano insieme, poi c'è la stanza di Antonia, la cucina e un altro ufficetto ancora. come sono felice!”, dice. Ed ora la parola d'ordine perresta una: business woman! La ...

