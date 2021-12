Belen Rodriguez | Ci tengo a presentarvi

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)ha mostrato sul social network il suo nuovio ufficio in IG Stories, ovvero gli uffici di Icona Production e The Factory Family, la società che si occupa di "servizi di agenzia di modelle, attori e attrici" e "acquisti e vendite a terzi per la TV, i nomi e immagini di persone nel mondo della musica, dello sport e dello spettacolo", lei e Antonia Achille sono partner. Parte delle azioni dovrebbe appartenere anche a sua sorella Cecilia(Cecilia). La showgirl 37enne è molto orgogliosa del risultato finale: lo ha fornito la sorella di una conduttrice televisiva molto famosa.si è affidata a Sarah Balivo, sorella di Caterina Balivo, 33 anni, architetto specializzato in scenografia. L'argentino ha seguito tutti i suoi consigli, e ora il suo nuovo ufficio ha lo stile professionale essenziale, ...

ha un ufficio. sembra strano, ma per lei - famosa influencer spesso attaccata per foto in costume ed eccessiva presenza sui social - arriva il momento di mettere le cose in chiaro. la ...e Antonino stanno ancora insieme: crisi archiviatae Antonino Spinalbese sono stati paparazzati da Chi , mentre passeggiavano con Luna Marì. Sguardi complici, sempre più ...Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono tornati insieme, sono di nuovo una coppia che sorride tra le pagine della rivista Chi. La crisi c’è stata davvero ma Belen e Antonino non ne parlano, ai papa ...La showgirl Belen Rodriguez mostra il suo ufficio, il suo architetto ha una sorella conduttrice; ecco di chi si tratta ...